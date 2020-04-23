Еще 27 пациентов с выявленным коронавирусом COVID умерли в Москве

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23 апреля 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID на вечер 22 апреля, скончались 27 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Скончались пациенты от 38 до 90 лет.

Самый молодой скончавшийся пациент страдал хроническим бронхитом. Большинство жертв коронавирусной инфекции имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.

Количество пациентов с подтвержденным коронавирусом, скончавшихся в Москве, увеличилось с 261 до 288. Это данные на вечер среды, 22 апреля.

В тот же день главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал в Facebook, что столичные больницы фиксируют нарастающую динамику по госпитализации пациентов с коронавирусом, пока в стационар их поступает больше, чем выписывается после выздоровления.

В Минздраве сообщили об окончании эпидемии сезонного гриппа.