Минздрав РФ: эпидемия гриппа в России закончилась

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23 апреля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НИИ гриппа

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В Министерстве здравоохранения РФ заявили об окончании эпидемии гриппа в России к концу прошлой недели. Информация о ситуации по гриппу в России и мире опубликована на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

По данным исследователей, в наблюдаемых российских регионах с 13 по 19 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже недельных эпидемических порогов по населению в среднем более, чем на 50 процентов. Гораздо меньше стали болеть дети как дошкольного возраста, так и школьники. Но взрослые продолжают болеть, в некоторых городах особенно много болеющих.

По данным НИИ гриппа, ситуация по этому заболеванию в России была признана эпидемической в конце января - начале февраля, конкретно: на неделе с 27 января по 2 февраля.

"На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом "грипп" продолжают снижаться. Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах", - заключили эксперты НИИ.

Эксперты, отметим, назвали вспышку COVID-19 не самой худшей эпидемией.