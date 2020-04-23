Эксперты назвали вспышку COVID-19 не самой худшей эпидемией

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23 апреля 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Специалисты Deutsche Bank сравнили пандемию коронавируса нового типа с "самыми худшими" эпидемиями в истории человечества. При этом они считают, что новая инфекция не войдет даже топ-10 смертельно опасных заболеваний.

На первую строчку "губительных" болезней эксперты поместили пандемию чумы 1347–1351 годов ("черная смерть"). Она унесла жизни 42% мирового населения — 200 миллионов человек.

Далее, по мнению специалистов, идет эпидемия чумы 541–542 годов с 60 миллионами жертв.

При этом СПИД занимает третье место в рейтинге опасных заболеваний. Отмечается, что от заражения ВИЧ с момента его открытия в 1981 году и по настоящее время умерли 0,57% населения - 30 миллионов человек.

В рейтинг попали 23 эпидемии , которые унесли жизни не менее 100 тысяч человек.

Напомним, что от COVID-19 во всем мире скончались более 188 тыс.