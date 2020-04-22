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Учёные выяснили, почему женщины выздоравливают от коронавирусной инфекции быстрее, чем мужчины

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Post

Учёные выяснили, почему женщины выздоравливают от коронавирусной инфекции быстрее, чем мужчины
pixabay.com

Учёные выяснили, почему женщины выздоравливают от коронавирусной инфекции COVID -19 быстрее, чем мужчины. Исследователи  в Мумбаи наблюдали за процессом выздоровления 68 пациентов, среди которых было больше мужчин.

Учёные установили, что коронавирус использует мужские половые органы. Опасный вирус присоединяется к белку ACE2, имеющемуся в самой высокой концентрации в яичках. Белок ACE2 также можно обнаружить в легких, желудочно-кишечном тракте и сердце.

Но так как яички остаются нетронутыми иммунной системой, вирус может задерживаться в них дольше, чем в других органах человека. Получается, что у мужчин яички являются своеобразным резервуаром, в котором дольше всего живет инфекция. Согласно имеющейся сейчас статистике, чаще тяжелее коронавирусной инфекцией болеют именно мужчины.
Эксперты заключают, что в среднем женщины выздоравливают за четыре дня, а мужчины - за шесть дней.

 

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