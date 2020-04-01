Не надо бежать и снимать вклады, это просто невыгодно. Паниковать уж точно не стоит

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 апреля 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Эльвира Набиуллина и Центральный банк в третий раз за 10 лет грабят российский рубль и сделали наши деньги худшей валютой мира. В связи с этим россияне задаются вопросом, забирать или нет свои вклады из банков после того, как Путин объявил о введении налога на прибыль от этих вкладов? Что должны делать власти страны немедленно, чтобы не дать мировой финансовой закулисе под видом борьбы с коронавирусом обанкротить до нуля спрятанную в офшорах российскую экономику? Об этом разговор главного редактора «Аргументов недели» Андрея УГЛАНОВА с членом президиума Совета по внешней и оборонной политике, экономистом и системным аналитиком Александром ЛОСЕВЫМ.



Лосев говорит, что сейчас появляется информация, что налог будет введён с 2022 года. Забирать вклады или не забирать? Допустим, вы забрали вклад. Когда деньги лежат дома, всё равно доходов на них нет. В банке вы какой-то доход получите, хотя часть и «откусит» государство через 2 года. Такое налогообложение вкладов существует во всём мире. Налоговые службы не любят нигде. Но терпят – без них нет государства.



Сейчас первое, что должны сделать правительство и ЦБ после объявления о взимании налога с прибыли на банковские вклады, – это выступить с разъяснениями – как, что и когда? Объяснять, как это будет применяться, как будут суммироваться вклады, которые лежат в разных банках, – будут они суммироваться или не будут? И будет ли возможность в дальнейшем этот налог отменить, если это мера временная, направленная на поддержку бюджета при выпадающих доходах. Если эта мера постоянная, ну тогда тоже скажите об этом. Дайте информацию. Самая большая проблема нашего ЦБ в момент двухнедельной паники, которая была в марте, это то, что не было ни одного слова – комментария.



Лосев считает, что на самом деле банковская система очень хорошо регулируется, автоматизирована и обладает серьёзным капиталом для того, чтобы продержаться и выдержать. Поэтому не надо бежать и снимать вклады, это просто невыгодно. Паниковать уж точно не стоит. Мы не в таком положении и даже отличаемся в лучшую сторону от ряда «высокоразвитых» стран.



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