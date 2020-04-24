Политолог рассказал, к чему может привести введение режима ЧС из-за пандемии коронавируса

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24 апреля 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

pixabay.com, карантин

Россияне недавно устроили виртуальные митинги. Люди просили ввести в России режим ЧС, жаловались на потерю работы. Политолог Александр Малахов рассказал, к чему приведет введение режима ЧС или ЧП.

Как объяснил Малахов, ограничения на данный момент нужны для того, чтобы "система здравоохранения не захлебнулась, а не потому, что все «плохо и страшно»". Призывы же ввести режим ЧС или ЧП, которые инициируют некоторые бизнесмены, отражают их желание снять с себя ответственность, при этом о последствиях они не думают, считает сотрудник Экспертного института социальных исследований. "Во время режима ЧС или ЧП работодатель может разорвать трудовой договор с сотрудником без объяснения причин. Ведь это форс-мажор. Оспорить увольнение в суде будет невозможно. Появляется огромный риск получить массовые увольнения", - отмечает политолог. Также бизнесмены смогут не выполнять обязательства по контрактам со своими деловыми партнерами, а это значит, что вся цепочка поставок будет под ударом.

Также не стоит забывать, что случае введения режима ЧП будут ограничены конституционные права, в том числе и право частной собственности. Ваш личный автомобиль могут просто конфисковать, сообщил Малахов. Что касается рядовых россиян, то сейчас у них есть хоть какая-то свобода передвижения. При режиме ЧП возможен полный запрет выхода из дома.

Российские юристы рассказали, как изменилась бы жизнь россиян в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС).