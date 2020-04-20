Жители российских городов устроили виртуальные митинги

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Яндекс.карты

Люди просят ввести в России режим ЧС, жалуются на потерю работы и трудности в оформлении пропусков.

Следить за акцией можно было с помощью приложения «Яндекс.Навигатор», однако компания уже начала удалять комментарии граждан.

Жители российских городов стали массово оставлять сообщения возле административных зданий в «Яндекс.Картах», через сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Разговорчики». Граждане во всех регионах выражают недовольство правительством и антикризисными мерами. Также они просят выплатить деньги на еду и содержание детей. Многие сравнили текущую ситуацию с «лихими девяностыми», когда у людей не было работы и денег на еду. Некоторые протестующие спросили, ради чего они платят налоги государству, а другие — выразили надежду, что дети представителей власти их стыдятся. Сервис уже начал удалять сообщения.

Акции прошли в Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Водгограде, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и других городах.

Во Владикавказе местные жители вместо самоизоляции решили собраться вместе на митинг против местной власти. Опубликовано видео, как ОМОН разгоняет митингующих.