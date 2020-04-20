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Опубликовано видео, как ОМОН разгоняет митингующих во Владикавказе

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео, как ОМОН разгоняет митингующих во Владикавказе
фото: Алания ТВ

Во Владикавказе полицейские наряды начали оттеснять собравшихся в центре города участников несанкционированной массовой акции, некоторые из демонстрантов пытаются применять физическую силу.

В Сети опубликовано видео, снятое, по сведениям Telegram-канала «Алания24», из окна здания Правительства Северной Осетии. Голос за кадром говорит, что митингующие кидаются в ОМОН камнями, где-то завязывается драка.
Глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков призывал митингующих разойтись мирно, к демонстрантам выходил глава республики Вячеслав Битаров, но их не стали слушать.

Участникам несанкционированной акции во Владикавказе предложили сформировать инициативную группу для продолжения переговоров в Доме правительства. 

Митингующие требуют отставки властей Северной Осетии и назначении временного правительства во главе с Виталием Калоевым. Они не верят в коронавирус и считают, что так власти заставляют их сидеть дома и не митинговать. 

НС
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