Во Владикавказе вместо карантина люди вышли на митинг против местной власти. В Сети публикуют видео и пишут о массовых задержаниях

Во Владикавказе местные жители вместо самоизоляции решили собраться вместе на митинг против местной власти. На площади Штыба в центре города уже толпятся несколько сотен человек и много полицейских. Дистанцию, конечно, никто не соблюдает.
Митингующие требуют отставки властей Северной Осетии и назначении временного правительства во главе с Виталием Калоевым. Многие из пришедших не верят в коронавирус и считают, что так власти заставляют их сидеть дома и не митинговать. частники акции а их уже около 1500 кричат, чтобы к ним вышел глава республики Вячеслав Битаров. Пользователи Сети публикуют видео и пишут о массовых задержаниях.
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По официальным данным, у 177 жителей республики обнаружен коронавирус, сообщает канал "Baza".