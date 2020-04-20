Во Владикавказе вместо карантина люди вышли на митинг против местной власти. В Сети публикуют видео и пишут о массовых задержаниях

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Во Владикавказе местные жители вместо самоизоляции решили собраться вместе на митинг против местной власти. На площади Штыба в центре города уже толпятся несколько сотен человек и много полицейских. Дистанцию, конечно, никто не соблюдает.

Митингующие требуют отставки властей Северной Осетии и назначении временного правительства во главе с Виталием Калоевым. Многие из пришедших не верят в коронавирус и считают, что так власти заставляют их сидеть дома и не митинговать. частники акции а их уже около 1500 кричат, чтобы к ним вышел глава республики Вячеслав Битаров. Пользователи Сети публикуют видео и пишут о массовых задержаниях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧП / ВЛАДИКАВКАЗ ???? ⚪???????? (@chp_vladikawkaz)20 Апр 2020 в 2:41 PDT

По официальным данным, у 177 жителей республики обнаружен коронавирус, сообщает канал "Baza".