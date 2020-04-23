Юристы рассказали, как изменится жизнь россиян в случае введения режима ЧС: «Льгот не прибавится»

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23 апреля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Alexander Rekun, globallookpress.com

Российские юристы рассказали, как изменилась бы жизнь россиян в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Пользователи соцсетей сейчас, сидя без работы дома из-за коронавиурса, всё чаще призывают власти ввести режим ЧС или даже военное положение.

Фолловеры убеждены: после введения ЧС им выплатят денежные компенсации, простят долги, в том числе по ЖКХ, предоставят прочие льготы.

Адвокат Александр Князев объяснил, что различия этих режимов. «Режим ЧС может вводиться правительством, ЧП — только президентом РФ. Режим ЧП предусматривает значительные меры, в отличие от ЧС, поскольку он ограничивает права и свободы граждан. К примеру, ограничивается свобода передвижения, вводится комендантский час, происходит мобилизация населения, может быть изъятие имущества, например автотранспорта. При этом не подлежат ограничению конституционные права и свободы.В режиме ЧС ограничений, как при ЧП, не происходит.

По поводу массовых выплат компенсаций гражданам адвокат объяснил: "Нет. В соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» установлено, что порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предоставляемых гражданам, устанавливаются законодательством РФ и законодательством её субъектов". В настоящее время нормативные акты о массовых выплатах при ЧС не приняты.

Московский адвокат Илья Можаев также подтвердил, что "никаких массовых выплат при режиме ЧС не предусмотрено".