Коронавирус: почему мы победим

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 апреля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Роман Козлов, фото: соцсети

Когда вся медицина бросилась на амбразуру коронавируса, ученые взяли в свои руки не только вакцину, но и препараты, которые борются с его осложнениями. Каждый из нас не раз слышал про опасность пневмонии, вызванной COVID-19, слышал про тысячи летальных исходов, но далеко не все знают, что наша страна уже добилась успехов в борьбе с заболеванием. О том, какое место в условиях пандемии занимает России, лекарственном обеспечении и давлении на врачей специально для «АН» рассказала член-корреспонден РАН, доктор медицинских наук, Главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман КОЗЛОВ.

– Роман Сергеевич, медицина всего мира сейчас работает под лозунгом «на борьбу с коронавирусом». Какое место в этой борьбе занимает РФ?

– В России накоплен большой позитивный опыт борьбы с эпидемически-распространяющимися заболеваниям. Это неоднократно было доказано нашими специалистами как в СССР, так и в современности (например, работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Западной Африке). Этот опыт был использован и при борьбе с эпидемией коронавируса в Китае. Сейчас нашли специалисты работают в Италии и Сербии. В России своевременно были разработаны диагностические тест-системы, которые сегодня поставляются в 17 стран, включая наших партеров по Евразийскому союзу. Ведется работа по разработке вакцинных и лекарственных препаратов, и для этого в стране выделяются все необходимые средства и ресурсы.

– То есть побеждать инфекции мы умеем?

– Россия, как правопреемница СССР, имеет колоссальный опыт борьбы с инфекционными заболеваниями. Тому примеры самоотверженной работы многих отечественных ученых: И.И. Мечникова, Н.Ф. Гамалея, Л.А. Тарасевич, И.В. Тарасевич, В.И. Покровского, В.В. Малеева, О.О. Мочутковского, А.В. Пшеничнова, М.П. Чумакова и т.д. Список этот можно продолжать очень долго. Российские и советские эпидемиологи, инфекционисты добились убедительных успехов в борьбе с целым рядом эпидемий, начиная от чумы и холеры до лихорадки Эбола и натуральной оспы. Российская Федерация, как полноправный член ВОЗ, проводит активную работу в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Советские и российские специалисты принимали участие в ликвидации всех крупных эпидемических вспышек в новейшей истории. Это позволило сформировать нам колоссальный опыт и этим опытом мы активно делимся со своими коллегами. Новый коронавирус пока еще является малоизученным микроорганизмом, и нынешняя пандемия является предметом активного изучения и обмена опытом лечения пациентов с COVID-19 между специалистами во всем мире. Однако, сложность нынешней ситуации заключается в изменившихся условиях.

– О каких условиях идет речь?

– Наш мир становится суперурбанизированным, технологичным и высокоспециализированным. Именно это и определяет особенности эпидемического распространения COVID-19. Мегаполисы превратились в крупные эпидемические очаги. С другой стороны, высокий уровень технологичности позволял нам в последние годы повышать эффективность применяющихся методов лечения, активная реализация программ вакцинации позволили нам значительно снизить число инфекционных заболеваний. Но нынешняя ситуация связана с существенным увеличением числа случаев заболевания. Причем в объемах, существенно превышающих возможности наших стационаров. При этом надо помнить, что число других заболеваний не стало меньше. Как следствие система здравоохранения вынуждена работать в режиме многократной перегрузки, что и является основной проблемой. В этой связи проведение мероприятий по самоизоляции позволит нам снизить пиковые нагрузку на систему здравоохранения ценой растягивания пандемии во времени.

Еще одной особенностью, на которую хотел бы обратить внимание, это то, что врачи работают под постоянным давлением общественного мнения, но одновременно в условиях стремительного распространения ложных новостей, ложной информации, которая дезинформирует общество, подрывает авторитет клинических рекомендаций и снижает уровень доверия населения к медицине. Конечно, это вопрос в большей степени социологический, но пользуясь случае хотел бы обратить внимание на необходимости использования проверенной информации, не поддаваться хайпу и паникерским настроениям.

– А как у нас с лекарственным обеспечением? Есть ли «прорывы» в этой области?

– В настоящее время на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации имеются рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. В России, как уже было сказано выше, ведутся разработки по получению вакцин для профилактики инфекции, а также ведутся исследования по препаратам различных групп. Между тем, ожидать суперпрорывов в ближайшее время очевидно не стоит, хотя бы исходя из тех позиций, что продвижение новых антимикробных препаратов на медицинский рынок сопряжено с большим количеством исследований и накоплением доказательных данных по их безопасности и эффективности. В этой связи больший упор, очевидно, будет делаться на известные препараты, применяющиеся для лечения различных инфекций, которые обладают активностью в отношении нового коронавируса.

– Можете ли вы выделить сильные и слабые стороны в разработках российских ученых в области антимикробной химиотерапии? Отстаем ли мы в этой сфере от стран лидеров и почему?

– В период с конца 40-х по начало 80-х годов в СССР был разработан целый ряд антимикробных препаратов, многие из которых до сих пор применяются в клинической практике. Между тем, кризис 90-х годов не мог не сказаться на состоянии науки в России. Из-за этого отставание от мировых фармацевтических держав, к сожалению, сохраняется. Причин тому много и на многих из них я бы не хотел сейчас останавливаться. Но, традиционно сильной стороной РФ была академическая наука, и эта сильная сторона никуда не делась. Именное поэтому сокращение разрыва между фундаментальной и прикладной наукой, реальное объединение усилий со стороны различных ведомств, понимание потребностей каждой из сторон могло бы существенно изменить расклад в современной гонке за новыми препаратами. Я абсолютно уверен, что это сотрудничество будет только расширяться, и мы добьемся успеха!