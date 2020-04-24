Уровень недоверия – самый высший. Как нынешняя власть теряет доверие населения на фоне коронавирусной пандемии

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 апреля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Правительство Дмитрия Медведева уже дисквалифицировало себя по полной программе. Разваленная система здравоохранения, отсутствие денег у населения, произвол и разгул чиновников, а также настоящая катастрофа с передвижением по стране. Большая часть денег шла на нужды чиновников, в то время как простой народ пересчитывал копейки в кошельках. Об обычных россиянах не заботился никто. К счастью, сейчас уже новое правительство во главе с новым премьером Мишустиным, и оно полно решимости изменить ситуацию.

Но и здесь наблюдаются множественные ошибки. До наступления COVID-19 все полагали, что общая ситуация в России стабилизируется. Все то и дело радовались появлению новых людей в правительстве. Но коронавирусная пандемия негативно сказалась не только на экономике державы, но и на отношениях людей с властями. Во всём мире умерло уже почти 200 000 человек, заражённых больше двух миллионов. Настоящая катастрофа обычно объединяет страну, и в частности правительство с народом. У нас же происходит ровным счётом наоборот. Недоверие к власти увеличивается, растут оппозиционные и агрессивные настроения, а вместе с ними приближается и раскол.

Главной ошибкой на фоне пандемии было игнорирование предложения столичных депутатов, призывающих дать денег простым россиянам. Помимо самих депутатов, вопросы выплат поднимали и многие активные деятели страны, рассылая в администрацию президента всяческие петиции и заявления. Многие страны мира пошли на выплаты населению с сохранением зарплат, но у нас этот план так и не осуществился. Ещё можно выделить и другие просчёты, вроде внеплановых сокращений рабочих мест и почти полного отсутствия контроля над полицейскими, которые теперь едва ли не всемогущие. В России увеличилась численность преступлений не только среди гражданских, но и среди правоохранителей. Многие люди оказались почти бесправными. Возросло и число тех, у кого кончились все запасы. В провинциальной части РФ наблюдаются воровство и иные виды преступлений. Немало людей оказались в совершенно безвыходной ситуации.

Недавний митинг во Владикавказе отчётливо показал настроения жителей Северной Осетии. Они утверждали, что многим из них нечего есть и совершенно нет запасов на будущие недели. Виртуальные демонстранты, устроившие акции в интернете, так же заявляли про невозможность пережить самоизоляцию. Коронавирус всерьёз пошатнул нашу Родину и подвёл её к очень опасной грани. Недоверие к властям усилилось в десятки раз. Будем надеяться, что в скором времени правительство примет достойное решение по устранению данного рода проблем. И это будет не ужесточение контроля над населением и не массовые кары за «экстремизм», а настоящая бескорыстная помощь и поддержка. Ведь президент Путин не раз говорил, что государство должно поддерживать своих жителей в любой ситуации.