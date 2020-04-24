Отсрочка обязательной подачи деклараций чиновниками - удобный способ скрыть коррупционные доходы

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 апреля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Указ президента о переносе сроков подачи деклараций в связи с пандемией COVID-19, подписанный 17 апреля, по мнению экспертов, препятствует повышению подотчетности российской власти. Он не распространяется на депутатов и сенаторов, но, при этом, в Госдуме, ссылаясь на режим нерабочих дней, публикацию деклараций тоже решили отложить.

Под действие указа Владимира Путина о переносе в связи с коронавирусом последнего срока подачи российскими чиновниками сведений о доходах и имуществе за 2019 год с 1 апреля на 1 августа подпадают, в частности, сам президент, его администрация, члены правительства, а также губернаторы. Дмитрий Песков пояснял, что продление сроков подачи связано с тем, что множество сотрудников находятся на режиме самоизоляции и физически не способны собрать документы. Известно, что некоторые губернаторы и региональные депутаты все же успели опубликовать свои декларации. По данным центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл—Россия», на 20 апреля декларации разместили 44 законодательных собрания и 13 глав регионов.

По мнению заместителя директора «Трансперенси» Ильи Шуманова, указ президента о переносе сроков подачи деклараций содержит в себе ловушку или просто недостаточно проработан, так как регулирует подачу деклараций, никак не затрагивая сроки их публикации.

«Указ подписан 17 апреля, сведения о доходах должны были быть поданы до 1 апреля, поэтому непонятно, зачем отсрочка», - поясняет экперт.

По мнению источника, близкого к администрации президента, публикация деклараций, массовое обсуждение доходов вызвали бы дополнительный негатив у граждан, учитывая, что «много бизнесов рушатся, и много людей теряют работу».

«Пандемия используется как повод пересмотреть наработанные практики в разных сферах общественной жизни; к сожалению, под удар попало и право на доступ к информации о доходах и имуществе»,— заключают эксперты «Трансперенси».