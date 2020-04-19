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Коронавирус 19 апреля: президент говорит, что все будет хорошо с Божьей помощью, а спрос на бункеры растет

, 13:58 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Коронавирус 19 апреля: президент говорит, что все будет хорошо с Божьей помощью, а спрос на бункеры растет
вирус, pixabay.com

Количество заражённых коронавирусом в мире достигло 2 343 670 человек. Погибли 160 969 инфицированных, вылечились – 603 446. По заявлению Руководителя московского департамента здравоохраненияАлексея Хрипуна, еще неделю назад примерно 40% всех заболевших в столице не имели симптомов. Сегодня доля таких больных выросла до 60%.

 

  • Трамп уверен, что власти Китая ошиблись с данными по коронавирусу. Страшного в этом ничего нет, успокоил президент, но он обязательно разберется в том, скрывает ли Пекин реальные данные о заболевании. Если скрывает, китайцам, мол, придется нести ответственность. Координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Бирк во время брифинга отметила, что в Белом доме считают все сведения китайских властей о коронавирусе неправдоподобными, нереальными о заболеваемости, смертности от COVID-19 и о ходе распространения заболевания.

  • Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России. Власти, говорит, работают на опережение. Президент отметил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и резервами для защиты людей и поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. «У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью», – заключил глава государства. Исчерпывающе.

  • В соцсетях появилось видео: пьяные мужчины в Кирово-Чепецке избивают врача и водителя скорой помощи. Доктор приехал сделать тест на коронавирус, накидавшиеся беленькой решили, что медик – заразный и жестоко его за это наказали. Врач доставлен в больницу с сотрясением и ушибами. Сейчас полиция устанавливает личности нападавших и проводит экспертизу телесных повреждений, полученных «скорой». Вот так и спасай жизнь людям. Скоро ко врачам будем охрану приставлять. Мы опять призываем к благоразумию (хотя и надежда на сознательность человечества тает с каждым днем все больше).

  • Спрос на бункеры опять вырос. Готовимся теперь не к концу света по известному календарю и даже не к ядерной войне. Да, все просто. Скупаем «антивирусные убежища».В Ставпрополье муж с женой уже переименовали погреб в бункер и ушли туда жить уже больше месяца тому назад. Москвичи заинтересовались рассекреченными объектами, которые сейчас стали музеями.

  • Размер госдолга США и долгов частного сектора может достичь рекордного размера. Дефицит федерального бюджета может вырасти почти до $4 трлн, сообщили The Washington Post.

  • В Москве донорам крови с антителами на коронавирус платят 1250 тыс. рублей за каждые 150 мл плазмы или 5 тыс. за 600 мл. Процедуры переливания плазмы больным от вылечившихся начали проводить на прошлой неделе. Этот метод борьбы с коронавирусом уже признали действенным. Медики отмечают, что кровь переболевших коронавирусом людей содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией.

  • В архангельской психбольнице коронавирусом заразились более 50 человек. Сначала вирус нашли у сотрудницы, взяли анализы у остальных — предварительно, у 50 человек он подтвердился. Ещё около 100 тестов — в работе.

  • Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что для лечения коронавирусной инфекции в нашей стране сейчас испытывают пять препаратов.

  • Вирусолог Владимир Макаров рассказал, нужно ли стирать верхнюю одежду по возвращении с улицы и как обрабатывать купленные продукты, чтобы не оставить на них инфекцию. Он напомнил, что коронавирусной инфекцией в большинстве случаев заражаются через органы дыхания, поэтому продукты и одежда не представляют сильной угрозы.

  • Москвичи с ОРВИ будут получать бесплатные лекарства. Об этом заявил Собянин, а московские власти уже расширили программу обеспечения бесплатными медпрепаратами горожан, которые лечатся дома. Также В Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Подробности здесь.

 

 

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