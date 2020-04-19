Трамп предположил, что власти Китая могли ошибиться с данными по корнавирусу: «Ошибки случаются». Пообещал разобраться

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19 апреля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, Jim LoScalzo/CNP/AdMedia

Дональд Трамп предположил, что власти Китая могли ошибиться с данными по коронавирусу: «Ошибки случаются». Американский президент пообещал разобраться, и если выяснится, что Пекин скрывал реальные данные о коронавирусе, то будут последствия, власти Китая должны понести ответственность.

Трамп считает, что Китай допустил ошибку не специально, и это не так страшно, как направленное сокрытие информации о вирусной инфекции COVID-19.

Координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Бирк во время брифинга отметила, что в Белом доме считают все сведения китайских властей о коронавирусе неправдоподобными, нереальными о заболеваемости, смертности от COVID-19 и о ходе распространения заболевания.

18 апреля Трамп также выражал сомнения в достоверности данных Китая о коронавирусе. По его мнению, в Китае от COVID-19 умерло больше людей, чем в США. Сейчас в США жертв коронавируса в мире больше всего в мире.