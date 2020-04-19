Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Трамп предположил, что власти Китая могли ошибиться с данными по корнавирусу: «Ошибки случаются». Пообещал разобраться

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп предположил, что власти Китая могли ошибиться с данными по корнавирусу: «Ошибки случаются». Пообещал разобраться
Дональд Трамп, Jim LoScalzo/CNP/AdMedia

Дональд Трамп предположил, что власти Китая могли ошибиться с данными по коронавирусу: «Ошибки случаются». Американский президент пообещал разобраться, и если выяснится, что Пекин скрывал реальные данные о коронавирусе, то будут последствия, власти Китая должны понести ответственность.

Трамп считает, что Китай допустил ошибку не специально, и это не так страшно, как направленное сокрытие информации о вирусной инфекции COVID-19.

Координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Бирк во время брифинга отметила, что в Белом доме считают все сведения китайских властей о коронавирусе неправдоподобными, нереальными о заболеваемости, смертности от COVID-19 и о ходе распространения заболевания.

18 апреля Трамп также выражал сомнения в достоверности данных Китая о коронавирусе. По его мнению, в Китае от COVID-19 умерло больше людей, чем в США. Сейчас в США жертв коронавируса в мире больше всего в мире.

 

ИЧ

Здоровье

Учёные и врачи перечислили категории молодых людей, для которых особо опасно заражение коронавирусом COVID

Учёные перечислили категории молодых людей, для которых заражение коронавирусом смертельно опасно

Елена Малышева, врач, профессор рассказала, что тяжело переносить заболевание коронавирусом могут молодые люди, у которых диагностированы сахарный диабет, сердечная недостаточность, ожирение.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью