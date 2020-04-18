Трамп: вокруг происхождения коронавируса COVID произошло «много странных вещей», поэтому нужно расследование

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18 апреля 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

Дональд Трамп, фото: Oliver Contreras, globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что вокруг появления и распространения коронавируса «происходит много странных вещей». Глава Белого дома в ходе брифинга сказал, что по этому поводу сейчас начато много расследований.

По словам Трампа, США намерены расcледовать появление COVID и всё точно выяснить.

16 апреля телеканал Fox News сообщил, что вирус появился в одной из бактериологических лабораторий в Китае в города Ухань как результат попыток КНР превзойти Соединенные Штаты в наработках по генной инженерии. По версии журналистов канала, распространение коронавируса началось случайно, после того, как заразился один из сотрудников китайской лаборатории в Ухане.

Дональд Трамп заявил, что США пытаются установить, соответствует ли эта информация действительности.

Глава Белого дома не верит официальной инфрмации Китая о числе жертв коронавируса. Трамп отметил, что в пятницу, 17 апреля, Пекин изменили статистику по числу зараженных и умерших в Ухане во время эпидемии (По новым данным, число заболевших увеличилось на 325, стало 50 333, а умерших — на 1290, до 3869 человек).

Трамп сомневается, что в США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.