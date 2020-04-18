В Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом

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18 апреля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Медик, Xinhua / globallookpress.com

Власти российской столицы решили ввести дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующие изменения внесены в указы градоначальника Сергея Собянина, которые опубликованы на его официальном сайте.

Как написал Собянин в своем блоге, неделю назад московские медицинские учреждения работали на пределе, но теперь у них имеется хороший запас мощности.

Мэр отметил, что в борьбе с коронавирусом удалось одержать «скромную, но очень важную победу» - достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости. Это поможет спасти большое количество жизней горожан.

Сергей Собянин напомнил, что неделю назад в Москве ввели пропускной режим и дополнительные меры по ограничению деятельности предприятий. Благодаря данным шагам удалось снизить поток пассажиров и машин более чем на 70%.

В настоящий момент контроль передвижения граждан осуществляется в столице в ручном режиме. Как отметил Собянин, у Москвы есть все возможности автоматизировать данный процесс. Эту цель преследуют дополнительные меры, которые вступят в действие 22 апреля.

С будущей среды жители столицы смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии проездных билетов, записанных на «Тройку» или «Стрелку», месячного проездного билета (без лимита поездок на трамвае, автобусе, троллейбусе и с лимитом 70 поездок для поездок в метро, монорельсе или МЦК), а также социальной карты жителей Москвы и Московской области. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска. Проездные билеты других типов не будут действовать с 22 апреля до 1 мая.

Владельцы проездных с лимитом поездок, срок действия которых истек, смогут получить новый проездной с количеством неиспользованных поездок по состоянию на 22 апреля. Владельцы безлимитных проездных, действие которых было приостановлено и срок действия которых истек с 22 апреля по 1 мая, вправе получить билеты с аналогичным сроком действия.

Для поездок по городу на личном автомобиле обязательно нужно оформить цифровой пропуск с указанием государственного номера транспортного средства. Контролировать пропускной режим будут камеры и сотрудники ГИБДД.

От обязанности получения цифровых пропусков освобождены обладатели удостоверений государственного образца - военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, журналисты и представители некоторых других профессий.

На сферу грузовых автоперевозок действие цифровых пропусков не распространяется. Движение грузового транспорта по территории города будет осуществляться на основании ранее выданных стандартных разрешений и пропусков.