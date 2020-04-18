Эксперт рассказал, как не «принести» коронавирус в дом на одежде или продуктах

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18 апреля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Вирусолог Владимир Макаров рассказал, нужно ли стирать верхнюю одежду по возвращении с улицы и как обрабатывать купленные продукты, чтобы не оставить на них инфекцию.

Эксперт отметил, что риск «принести» коронавирус с собой на одежде или продуктов крайне мал. Не обязательно стирать верхнюю одежду после каждого выхода из дома. В целях профилактики достаточно просто проветрить вещи или убрать их в отдельный шкаф. «Не надо стирать верхнюю одежду, если вы были на улице, там вирус тоже мало времени живет. Просто отвесьте ее на всякий случай подальше», - сказал Макаров.

Он напомнил, что коронавирусной инфекцией в большинстве случаев заражаются через органы дыхания, поэтому продукты и одежда не представляют сильной угрозы.