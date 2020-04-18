Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 апреля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врач Евгений Комаровский объяснил, как нужно обрабатывать защитную маску, если есть необходимость надеть ее повторно. Телеведущий заявил, что лучше носить ее несколько раз, чем выходить из дома вовсе без нее.

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. По словам специалиста, больше подойдёт стирка в мыльной воде. Для этого можно также использовать средство для мытья посуды, стиральный порошок или белизну. Маски нужно замочить, после чего вручную прополоскать и высушить.

Ранее вирусолог рассказал, что эффективность масок зависит от погоды.