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Эффективность защитных масок меняется в зависимости от погоды

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Эффективность защитных масок меняется в зависимости от погоды
Фото: pixabay.com

Степень эффективности защитной медицинской маски может изменяться в зависимости от погоды. Вирусолог Павел Волчков объяснил, в каких случаях маска оказывается наименее надежна.

Специалист рассказал, что обычные маски больше подходят для использования в помещении. На улице же их стоит носить только тогда, когда приходится близко находиться рядом с другими людьми. При этом погода должна быть теплая.

«Если температура воздуха достаточно низкая, условно 3-5 градусов, на маске начинает конденсироваться воздух. Это тот самый пар, который вы выдыхаете. В результате появляется влага. Маска очень быстро становится мокрой и неэффективной», - заявил специалист. Он рекомендовал по возможности использовать маски с клапанами.

АБ

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