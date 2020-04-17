Эффективность защитных масок меняется в зависимости от погоды

Степень эффективности защитной медицинской маски может изменяться в зависимости от погоды. Вирусолог Павел Волчков объяснил, в каких случаях маска оказывается наименее надежна.
Специалист рассказал, что обычные маски больше подходят для использования в помещении. На улице же их стоит носить только тогда, когда приходится близко находиться рядом с другими людьми. При этом погода должна быть теплая.
«Если температура воздуха достаточно низкая, условно 3-5 градусов, на маске начинает конденсироваться воздух. Это тот самый пар, который вы выдыхаете. В результате появляется влага. Маска очень быстро становится мокрой и неэффективной», - заявил специалист. Он рекомендовал по возможности использовать маски с клапанами.