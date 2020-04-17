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Микробиолог объяснил, когда на улице не нужна защитная маска

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Микробиолог объяснил, когда на улице не нужна защитная маска
Фото: pixabay.com

Микробиолог Виктор Зуев объяснил, в каких случаях на улице не нужна защитная маска. По словам специалиста, не обязательно постоянно носить ее во время передвижения по городу.

Зуев рассказал, что человек может подхватить коронавирус, если рядом с ним кто-то кашляет или чихает, а также при разговоре с другими людьми. Именно в этом случае необходима маска. Если рядом людей нет, то можно обойтись без защиты.

«Если вы идете на работу и проходите через парк, конечно, если никого нет, снимите, сдвиньте маску, подышите свежим воздухом. Понимаете, идея маски направлена на реализацию главного — прервать передачу возбудителя от человека к человеку. А это происходит при разговоре. Молчащий человек не представляет опасность», - объяснил эксперт.

АБ

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