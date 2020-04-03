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Вирусолог предположил, вернется ли коронавирус после победы над ним

, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вирусолог предположил, вернется ли коронавирус после победы над ним
Фото: pixabay.com

Коронавирус продолжает шагать по миру, и людей интересует, когда же наконец закончится пандемия. Вирусолог Виктор Зуев рассказал, вернется ли инфекция после того, как ее удастся победить в этот раз.

«Я думаю, что вирус вернется. Он ведь обладает определенными свойствами. Я его считаю низкопатогенным», - считает врач. Он отметил, что у коронавируса есть схожее: оба вируса являются пневмотропными, оба могут передаваться по воздуху. «Так что, почему бы ему и не вернуться, когда опять наступит время, характеризующееся снижением иммунитета. Грипп возвращается, когда у нас холодно и сыро», - резюмировал Зуев.

Что касается продленного режима самоизоляции, врач заявил, что сейчас рано делать прогнозы о том, помогут ли введенные меры – ориентироваться нужно на кривую заболеваемости. При этом он добавил, что карантин издавна показал себя как прекрасный способ борьбы с инфекционными вспышками.

АБ

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