Врач перечислила опасные советы для защиты от COVID-19

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3 апреля 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Московский врач Мария Блинова объяснила, что в Сети есть множество советов по защите от коронавирусной инфекции, которые на деле могут оказаться опасными.

Специалист рассказала, что не следует верить в способность самодельных масок защитить от инфекции. По ее словам, этим свойством обладают только респираторы, а медицинские маски являются только барьером, чтобы не заразить других людей. «Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», - сказала она.

Также ни в коем случае нельзя принимать перекись водорода, как советуют некоторые Интернет-«эксперты». «Если на средстве написано "для наружного применения", его ни в коем случае нельзя принимать внутрь, даже если концентрация кажется безопасной», - подчеркнула Блинова.