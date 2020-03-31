Врачи по всему миру развенчивают мифы о коронавирусе

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Новая и до конца не изученная коронавирусная инфекция сегодня вызывает много вопросов без ответов и порождает множество мифов. Врачи во всем мире объясняют, во что стоит верить, а что оказывается выдумкой.

Эксперты из Стэнфордского университета опровергли миф о том, что больной коронавирусом не может подхватить еще и другой респираторный вирус. По факту каждый пятый больной коронавирусом имеет в нагрузку и другие респираторные заболевания, а каждый десятый, поступивший с жалобами на ОРВИ, в результате оказывается болен еще и коронавирусом.

Итальянский вирусолог опроверг миф о том, что из-за высоких среднесуточных температур летом активность вируса уменьшится. Специалист отметил, что в борьбе с вирусом действенны вводимые по всему миру ограничения, а не погода за окном.

Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина рассказала, что на самом деле задержка дыхания не помоет диагностировать у себя коронавирус. Таким образом она опровергла миф о том, что если за 10-15 секунд задержки дыхания не возникло дискомфорта, то болезни нет.