Коронавирус стал атаковать молодых, вирусолог перечислила причины

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31 марта 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Все большее количество молодых людей заболевают коронавирусной инфекцией. Вирусолог Евгения Селькова объяснила, почему COVID-19 стал атаковать молодежь.

Врач предположила, что увеличение числа проводимых тестов на коронавирус привело к тому, что у молодых людей стали чаще диагностировать болезнь. «Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих», - отметила она.

Также Селькова предположила, что вирус мог мутировать в поиске новых жертв. Третьей вероятной причиной стала меньшая дисциплинированность среди молодежи. «Старшее поколение ответственнее и бережнее относится к своему здоровью», тогда как молодые люди чаще игнорируют рекомендуемые меры профилактики. Также отрицательным фактором могут стать и распространенные среди молодых людей вредные привычки, такие как курение и алкоголь.