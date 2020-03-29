Это миф, что коронавирус протекает тяжело только у пожилых людей. Почти 40% пациентов на ИВЛ в Москве моложе 40 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Вопреки всеобщему заблуждению, болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых людей. Из оперативного штаба по борьбе с коронавирусом "подоспела" статистика по зараженным - в основном речь идет о возрастом критерии.



"На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран.

Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом – молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%. Еще 15% - люди старше 65 лет.

5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса", - приводят данные в опертивном штабе.

Статистика подтверждает, что заболеть коронавирусом может каждый, независимо от возраста. А предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно.