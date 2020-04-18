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Опубликовано видео, как пьяные мужчины избивают приехавшего сделать тест на коронавирус врача

, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео, как пьяные мужчины избивают приехавшего сделать тест на коронавирус врача
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, скорая помощь

В Кировской области полиция разыскивает двух мужчин, которые, находясь в состоянии опьянения, жестоко избили врача и водителя скорой помощи. Конфликт произошел накануне вечером в Кирово-Чепецке.

Бригада прибыла на вызов к лицу, контактировавшему с заразившимся инфекцией. Медик доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. Как сообщают местные СМИ, двое нетрезвых граждан восприняли медика в защитном костюме как "заразного".

Инцидент сняли на видео и разместили в соцсетях. Сейчас полиция устанавливает личности нападавших и проводит экспертизу телесных повреждений, полученных бригадой "скорой".

 

НС

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