В Москве мужчина начал стрелять по полицейским, приехавшим на вызов

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12 апреля 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Мужчина открыл стрельбу через дверь квартиры в столице, отказываясь открыть сотрудникам полиции. Инцидент произошел сегодня в доме на Воронцовских прудах. Пострадавших, к счастью, нет.

В квартире, где произошла стрельба, несколько собственников. Конфликт произошел на почве деления долей квартиры. На видео, опубликованном РЕН-ТВ, видны следы пуль, которые пробивают дверь насквозь. Как сообщает ТАСС, огонь мужчина вел из охотничьего ружья. В настоящий момент полицейские пытаются уговорить стреляющего сдаться.