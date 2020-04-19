Массовое заражение коронавирусом в архангельской психиатрической больнице. СOVID-19 подтвержден у 50 человек

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19 апреля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Архангельской психиатрической больнице коронавирусом заболели более 50 человек. СOVID-19 заразились и пациенты, и врачи клиники. Клинику закрыли на карантин.

Сначала вирус нашли у сотрудницы, взяли анализы у остальных — предварительно, у 50 человек он подтвердился. Ещё около 100 тестов — в работе.

Клинику не только пришлось закрыть на карантин, но и в срочном порядке переоборудовать под инфекционную больницу - по крайней мере один из этаже отвели под отделение для заболевших, второй — под обсерватор, сообщает канал "Mash".