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1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы. В Москве начали платить донорам крови с антителами на коронавирус

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы. В Москве начали платить донорам крови с антителами на коронавирус

В Москве ввели выплаты донорам крови с антителами на коронавирус. Они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы или 5 тысяч рублей за 600 мл плазмы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По предложению клинического комитета на прошлой неделе в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Первые процедуры переливания плазмы больным от вылечившихся от коронавируса людей были проведены на прошлой неделе.

Экспериментальное лечение дает положительный результат, а медики отмечают, что кровь переболевших коронавирусом людей содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией.

Между тем, только в Филатовской больницы число пациентов с коронавирусом за два дня увеличилось на 99 человек. Сейчас там на лечении с диагнозом COVID -19 находятся 690 пациентов. Об этом сообщил на своей станице в Facebook главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

Он также уточнил, что в больнице проходит лечение 1 461 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония», в реанимации лежат  144 пациента, из них 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

БИ

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