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В связи с пандемией опять вырос спрос на бункеры

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

В связи с пандемией опять вырос спрос на бункеры
Alexander Chernykh/Russian Look, спецобъект Таганский

Повышение спроса на бункеры говорит о том, что многие люди начали готовиться к худшему из-за пандемии коронавируса. Некоторые уже переехали в так называемые "антивирусные убежища".

В Ставпрополье муж с женой переименовали погреб в бункер и ушли туда жить уже больше месяца тому назад. Они перенесли туда ковры, обогреватели, гриль, самовар, картины и медали с соревнований. В шаговой доступности от своего бункера они планируют разводить птиц.

Москвичи заинтересовались рассекреченными объектами, которые сейчас являются музеями. Как рассказал руководитель музея современной фортификации, бункера 703 Дмитрий Юрков, еще в марте ему задавали вопрос, можно ли будет укрыться в бункере, если ситуация с пандемией усложнится. "Большинство подобных вопросов, думаю, были не совсем серьезными, хотя действительно наш бункер он рассчитан на бактериологическую угрозу", - отметил он.

В США тоже в начале весны там сильно возрос интерес к бункерам. Ранее такой всплеск был в 2012 году, когда миру якобы угрожал конец света.

В России спрос на строительство таких спецобъектов вырос минимум в пять раз. В 2018 году россияне активно строили бункеры на случай ядерной войны. А американские богачи скупали недвижимость и строили бункеры в Новой Зеландии. 

НС

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