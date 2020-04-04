Коронавирус 4 апреля: национальный траур в КНР и вирус, «пришедший навсегда»

Количество зараженных COVID-19 достигло 861 204 человек. Погибли 42 353 пациентов, вылечились – 178 438. В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России. Отмечается, что в РФ распространение вируса в течении трех недель идет медленнее, чем в других странах, но эпидемия в стране не пришла к пику. Скоро количество зараженных в нашей стране стремительно возрастет, станет постоянным, а потом начнет снижаться.

В Китае почтили память погибших от коронавируса.В субботу КНР вспоминает жертв эпидемии, в том числе врачей, боровшихся с заболеванием. Четвертое апреля объявлено днем национального траура. Государственные флаги приспущены, а развлекательные мероприятия отменены. В 10.00 по местному времени (5.00 мск) прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего вся страна почтила умерших тремя минутами молчания. Автомобили, поезда, корабли на протяжении 180 секунд сигналили в знак солидарности. В народе медиков стали называть «ангелы в белых одеждах» или «бойцы в белых халатах». «Павшие герои» – высший почетный титул, присуждаемый Компартией и государством гражданам, посвятившим свою жизнь служению государству, обществу и людям, передают РИА НОВОСТИ.

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев считает, что коронавирус пришел «навсегда». По его словам, переболеть должно 70% населения Земли. «Надо понимать, что этот вирус пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда», – высказал он в программе «60 минут» на канале «Россия-1». Зверев отметил, что массовое тестирование россиян на наличие возбудителя COVID-19 позволило бы повысить выявление заражённых, а показатель смертности сделать ниже. «Цифра смертности, она никакие не пять процентов, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом», – пояснил вирусолог

«На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Коронавирусная ситуация в Саудовской Аравии. В отличие от Египта или других стран северной Африки, в Саудовской Аравии положение с заболевшими непростое. Covid-19 забрался в державу нефтяных королей слишком глубоко, и явно не желает уходить оттуда в ближайшее время.

Трамп отказался носить маску. Несмотря на то, что всем жителям США рекомендуется её носить, находясь в публичных местах, президент заявил, что сам не намерен следовать этому совету. Любопытный, однако, персонаж.

Что думают о коронавирусе в других странах мира?Число заразившихся коронавирусом растет с каждым часом. COVID-19 охватил практически весь мир. «АН» собрали комментарии у жителей других стран и узнали, как у них проходит карантин и что они думают о пандемии.

Ребенок на карантине: мотивация, учеба, свободное время. В дни изоляции многие родители не представляют, чем занять любимое чадо в четырех стенах. Специально для заботливых мам и пап предлагаем инструкцию по правильному и продуктивному досугу и воспитанию в это непростое время.

Оставшихся за рубежом россиян в беде не бросят. Гражданам России, находящимся за границей, окажут социальную помощь, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. Это касается россиян, которые представят необходимые сведения о себе. Российское правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.

Путин призывает не грести все регионы «под одну гребенку» в борьбе с COVID-19. Он считает необходимым обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным. «Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причёсывать на всей территории страны нецелесообразно», – сказал Путин. «Для примера, в Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж, там директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?», – отметил Президент.

Генерал Поклонская предупредила россиян о «незваных гостях». Как отметила депутат, под видом медиков, соцработников и волонтеров в квартиры могут проникнуть обычные воры. «Не верьте тем, кто приходит в костюме химзащиты и говорит, что будет обрабатывать вашу квартиру средствами от вируса. Или «почтальонам», которые принесли пенсию. Или «соцработникам» с каким-нибудь опросом. Никого не пускайте в дом!»

Заключенных в США переведут под домашний арест из-за COVID-19.

Врачи предупреждают: хирургические перчатки – не лучший способ обезопаситься от коронавируса. Медики объясняют, что текстура хирургических перчаток похожа на текстуру кожи, также поглощает микробы и патогены с нечистой поверхности. Если трогать ими лицо, есть большая вероятность заразиться. Как обезопасить себя?