Путин призвал не грести все регионы «под одну гребенку» в борьбе с коронавирусом

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4 апреля 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин считает необходимым обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным. Об этом глава государства заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.

Большая часть совещания прошла в закрытом режиме. Открывая его, президент высказался о необходимости поддержки регионов в этой непростой ситуации, а также заявил, что, вводя ограничительные мероприятия, не следует все территории «грести под одну гребенку».

«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причёсывать на всей территории страны нецелесообразно», – сказал Путин.

Он также рассказал, что разговаривал с несколькими руководителями регионов и выяснял обстановку на местах.

«Для примера, в Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж, там директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?», – отметил Путин.

По его словам, «таких ситуаций много по стране» и везде ситуация разная.

«У нас много малых населённых пунктов, посёлков городского типа, просто деревень и посёлков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких‑то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует», – подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19.