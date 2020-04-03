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Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19
президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие из-за COVID-19 граждане, ИП и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы.
 
Подчеркивается, что кредитные каникулы предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга, а также уплаты процентов по кредитам. В течение данного периода, в частности, не допускаются начисление штрафа или пени, предъявление требований о досрочном исполнении обязательств, обращение к поручителю с требованием. Уточняется, что во время каникул заемщик имеет право в любой момент досрочно погасить кредит.
 
Закон, подписанный президентом России, вступает в силу со дня его официального опубликования. 
ЕТ

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