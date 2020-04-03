Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие из-за COVID-19 граждане, ИП и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы.

Подчеркивается, что кредитные каникулы предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга, а также уплаты процентов по кредитам. В течение данного периода, в частности, не допускаются начисление штрафа или пени, предъявление требований о досрочном исполнении обязательств, обращение к поручителю с требованием. Уточняется, что во время каникул заемщик имеет право в любой момент досрочно погасить кредит.