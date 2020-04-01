Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

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1 апреля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Поправки, принятые в третьем, окончательном чтении, предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с эпидемией нового заболевания.

Закон дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

«Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заемщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов. Достаточно будет просто позвонить в банк. Кредитная организация будет вправе потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов. Однако заемщик сможет предоставить их не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения», – говорится в документе.

Закон также предусматривает также кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей.

«Перечень таких отраслей определит правительство», – сообщается в пояснительной записке.

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