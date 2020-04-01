В России установили правила для сбора благотворительных пожертвований

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1 апреля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Парламентарии определили, каких видов они бывают ящики для пожертвований и кто может использовать их для сбора пожертвований – это только некоммерческие организации, чьи учредительные документы предусматривают благотворительную деятельность.

В законе также определены правовые основания установки и использования стационарных ящиков, а также условия использования переносных ящиков – исключительно во время и в месте проведения законных публичных мероприятий.

Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора пожертвований, должна иметь положение о программе или иной акт, в рамках которого будет проводиться сбор пожертвований, и публиковать отчет об использовании собранных пожертвований, в том числе, на сайте организации.

Требования к ящикам для сбора пожертвований, порядок их установки и использования определит правительство РФ. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

«Он призван повысить прозрачность благотворительной деятельности и доверие к ней со стороны граждан», – говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Госдума отложила процесс обязательной предустановки российского ПО на гаджеты.