Госдума отложила процесс обязательной предустановки российского ПО на гаджеты

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31 марта 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума отсрочила срок вступления в силу требования о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя.

Ранее требование о предустановке датировалось 1 июля 2020 года, теперь обозначено 1 января 2021 года.

Планировалось, что с 1 июля 2020 года начнут предустанавливаться браузеры, картографические и навигационные сервисы, а с 1 июля 2021 года - приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, соцсети и почтовые сервисы. Далее в планах значился переход к предустановке программ по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к общероссийским теле- и радиоканалам – это планировалось сделать обязательным в июле 2022 года.

Ранее Госдума разрешила правительству направлять средства резервного фонда на борьбу с коронавирусом.