Правительство сможет направлять средства резервного фонда на борьбу с коронавирусом

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31 марта 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые наделяют правительство РФ правом направлять средства резервного фонда на борьбу с коронавирусом.

«Правительство наделяется правом выделять необходимые средства на своевременное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции без внесения изменений в закон о федеральном бюджете», – пояснил автор поправок к законопроекту, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Кроме этого, предложено обеспечить парламентский контроль за перераспределением бюджетных средств за счет создания комиссии Федерального собрания, в которую будет входить семь депутатов от всех фракций и семь членов Совфеда.

В документе говорится, что законом устанавливается право оперативного использования накопленных средств ФНБ для замещения недополученных нефтегазовых доходов. Также сняты жесткие рамки по срокам проверки и рассмотрения бюджетной отчетности Счетной палатой и контрольно-счетными органами с учетом невозможности в текущей ситуации проводить выездные проверки.

Закон касается и поддержки регионов экономическое развитие которых из-за последствий эпидемии будет испытывать негативное давление.

«Региональные бюджеты сейчас сталкиваются с объективными трудностями. Мы обязаны сделать все, чтобы поддержать бюджетную систему регионов. Проект федерального закона содержит ряд принципиальных мер, направленных на оперативное реагирование современным вызовам», – пояснял Макаров.

Также предусматривается освобождение регионов от погашения в 2020 году бюджетных кредитов.

Наконец, губернаторам предоставляются дополнительные права по внесению изменений в статьи расходов региональных бюджетов и источников финансирования дефицита бюджета, что позволит оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об административных штрафах за нарушение карантина для здоровых граждан.