Госдума приняла закон об административных штрафах за нарушение карантина для здоровых граждан

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31 марта 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Госдумы РФ

Госдума во вторник, 31 марта, приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые подразумевают административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В сообщении сказано, что наказание вступает в силу при нарушениях в период ЧС, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, и в период осуществления карантина.

«Штрафы для граждан составят от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось об уголовной ответственности и штрафах за нарушения карантинного режима, которые повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека