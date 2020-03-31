В Госдуме в I чтении приняли закон об уголовном наказании за нарушения карантина

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31 марта 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

В Госдуме в ходе пленарного заседания в первом чтении приняли законопроект, согласно которому нарушителей карантинного режима ждет уголовная ответственность и лишение свободы.

Согласно законопроекту, наказание за нарушение карантина, повлекшее массовое заболевание граждан, будет в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо запрет на занимание определенной должности или право заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, либо лишение свободы сроком до трех лет.

Если же нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к смерти человека, то штраф составит от 1 до 2 млн рублей, либо лишение права на профессию до 5 лет, либо тюремное заключение до 5 лет.