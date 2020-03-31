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Госдума в I чтении приняла проект об увеличении больничных

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Госдума в I чтении приняла проект об увеличении больничных
Фото: pixabay.com

В Госдуме в ходе пленарного заседания в первом чтении приняли законопроект, согласно которому пособия по временной нетрудоспособности будут увеличены.

Больничный предложено поднять до уровня МРОТ. Также при расчете выплат будут учитываться районные коэффициенты, которые применяются в отношение зарплат.

Также законопроект предусматривает временное освобождение семей от необходимости подавать заявление о назначении на новый срок выплат по рождению или усыновлению первого или второго ребенка, а также от извещения местных властей о смене места жительства, ведущей к прекращению выплат.

АБ
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