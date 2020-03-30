В Госдуме заявили, что россияне получат компенсацию за купленные до пандемии путевки

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30 марта 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил заверил, что россияне, которые купили путевки до начала пандемии коронавируса, получат за них компенсацию.

Дегтярев отметил, что возврат средств будет полным, но это произойдет после того, как в стране будет принят закон о дополнительных полномочиях российского правительства в условиях ЧС. Отмечается, что деньги получат назад е только те, кто планировал отдохнуть за границей, но и те, кто собирался путешествовать в пределах России.

В настоящее время порядка 50 тысяч россиян находятся за границей.