В АТОР объяснили, почему туроператоры задерживают возврат средств за путевки

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25 марта 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объяснила, каким образом туристы могут сохранить деньги и отправиться в отпуск в период пандемии.

Ломидзе заявила, что в сложившейся ситуации многие туроператоры намерены продолжить работу и помочь своим клиентам отправиться в отпуск после того, как эпидемия пойдет на спад. При этом она отметила, что сейчас турагентства не в состоянии оперативно возместить все средства за сгоревшие путевки.

«Количество заявок на ануляции превышает возможности любого рабочего дня или часа, поэтому туроператоры и турагенты предлагают дать ответ туристам в течение периода 30-60 дней… Туроператоры готовы сделать все, чтобы турист либо отправился на отдых, либо через какое-то время получил средства», - объяснила она.