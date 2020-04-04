«На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Коронавирусная ситуация в Саудовской Аравии

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4 апреля 2020, 00:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В отличие от Египта или других стран северной Африки, в Саудовской Аравии положение с заболевшими непростое. Covid-19 забрался в державу нефтяных королей слишком глубоко, и явно не желает уходить оттуда в ближайшее время.

Дело дошло до того, что паломников даже призвали не готовиться к хаджу. Министр хаджа Саудовской Аравии Мухаммад Бинтен уже сообщал о пандемии всем мусульманам мира и советовал пока не думать о паломничестве в Мекку, которое обычно совершается в конце июля. «Бережённого Бог бережёт» - гласит великая пословица, или же по-мусульмански она может звучать по-другому, «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Судя по мнению большинства саудовцев, Covid-19 едва ли отступит в ближайшее время. Пандемия ведь может продлиться, вплоть до первого применения вакцины. А когда это произойдёт – никто точно не знает.

Как и упоминалось ранее в источниках новостей, мусульмане думают по-разному насчёт самого происхождения инфекции. Одни винят во всём «ненавистную» Америку, другие же говорят про террористов, третьи рассуждают о масштабной природной катастрофе, а четвёртые утверждают, что это испытание Аллаха. Есть даже и те, кто говорят, что коронавирус был послан Иблисом (дьяволом) для уничтожения человечества. Сейчас на территории Саудовской Аравии находится до полутора тысяч заражённых. Все они содержатся под строгим контролем врачей и в специальных больницах. Количество умерших пока не превышает пять человек, и будем надеяться, что так оно и останется.



