Что думают о коронавирусе в других странах мира?

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Число заразившихся коронавирусом растет с каждым часом. COVID-19 охватил практически весь мир. «Аргументы недели» собрали комментарии у жителей других стран и узнали, как у них проходит карантин и что они думают о пандемии.

Италия, Тревизо, Конельяно. Франческо (27 лет)

В моей провинции всего 880 000 жителей. Заразились 1402 человек, к сожалению, в их числе есть двое моих друзей... Цифры постоянно растут, из-за этого много паники. Кстати, цены в связи с пандемией изменились. Маски и средства личной гигиены стали дороже. Причем маски были проданы мгновенно.

Слышал, некоторые думают, что COVID-19 неопасен, но это не так. У нас же нет вакцины от него, да и инфицированные могут быстро распространить эту болезнь. Заразить пожилых, у которых слабый иммунитет. Что бы ни говорили, но, на мой взгляд, карантин – разумное решение. Другого выхода всё равно пока нет, к тому же на самоизоляции есть чем заняться. Лично я работаю, убираюсь, готовлю еду, читаю, занимаюсь садоводством. Правда, прежде чем выйти из дома, распечатываю специальный документ с сайта правительства. Там указываю, зачем я вышел на улицу: иду на работу, в больницу или по какой-то острой необходимости. Если выйду без этой бумаги, могу получить штраф от 400 € до 3.000 €.

Мексика, Гвадалахара. Эдуардо (31 год).

С 26 марта каждый день количество инфицированных в Мексике увеличивается примерно на 100 человек. Сейчас заражено 1378, погибли 37. Некоторым русским пришлось остаться в нашей стране. Последний самолёт вылетел из Мексики 30 марта, но не все могли позволить себе купить обратный билет. По словам моих друзей, он стоил 68 000 рублей, уж слишком дорого!

С понедельника власти ввели карантин на месяц, теперь все сидят дома. Если кто-то решится выйти на улицу и не будет следовать инструкциям самоизоляции, его арестуют. Где-то могут задержать на три дня, а где-то на неделю. Смотря какой район.

Рестораны, магазины и другие заведения закрыли, а сотрудников уволили. Куда им теперь идти работать, непонятно. У них сейчас нет денег, чтобы купить даже еду. От коронавируса они может и спасутся, но как бы им теперь не умереть от голода…

Во многих наших больницах ситуация тоже печальная. Нет даже самых простых вещей: кроватей, масок, перчаток, спиртового геля. В некоторых частных клиниках цены значительно выросли. Две недели назад тест на COVID-19 стоил около 10 500 рублей, сейчас примерно 30 000.

Но самое ужасное, что некоторых избивают на улицах. Были случаи нападения с хлором на людей, зараженных коронавирусом.

Есть и позитивные новости: недавно прибыл китайский самолет с медицинским оборудованием. В ближайшее время построят новые больницы. Надеюсь, ситуация в целом улучшится.

Германия, Хайденхайм. Евгений (38 лет)

У нас тоже все скупили, все заведения позакрывали. Дети мои уже 3 недели дома сидят, и ещё 2 будут. Им выдали листы с домашним заданием и всё. Дистанционного обучения нет. Сказали, после Пасхи школы откроют. Я на работу хожу, у нас ввели правило: каждый обедает в определенное время.

Что касается инфицированных, то в Хайденхайме их немного. Где-то человек пять. В других городах больше. У нас пока умерла одна 80-летняя женщина, но непонятно, от коронавируса или нет.

На улицах уже никого не встретишь: полиция все контролирует, наказывает безответственных. Если один человек без надобности решил выйти из дома, его штрафуют. Если больше двух людей гуляют, тоже штраф. Сумма приличная: более 200 евро.

Со здравоохранением тоже не всё так просто. Чтобы попасть в больницу, надо сначала пройти несколько процедур. И то пускают теперь только по одному, а раньше могли все заходить. То есть, если я пойду туда с супругой, сначала пустят её, а потом уже меня. Ещё врачи перенесли многие операции на другие даты, но, к счастью, речь только о плановых операциях – которые могут подождать.

Латвия, Рига. Андрей (49 лет)

В Латвии карантин объявлен до 14 апреля, хотя правительство говорит, что продлят ещё на месяц. Массовые мероприятия отменили, закрыли спортзалы, кинотеатры, в торговых центрах очень мало людей. На улицах пыль, валяются пустые пакеты. Напоминает легкий постапокалипсис. Некоторые продукты пропали с прилавков. Массовая скупка гречки и туалетной бумаги тоже не обошла нас стороной. Но в целом такого хайпа, который происходит во всем мире, нет.

Общество спокойное, ненапряженное. Хотя вчера я кашлянул в автобусе, какой-то латыш начал на меня кричать. Поговорил с ним, мирно разошлись.

Масок мало, их не хватает. Они продаются по 4 евро, и то не везде. Антисептики стоят каких-то невероятных денег. Подорожали в 4-5 раз: были 2 евро, стали 8 евро. Сейчас их невозможно найти, поэтому пользуемся мылом. Наше министерство здравоохранения рекомендует мыть руки не менее 40 секунд.

Каждое второе сиденье в рижском общественном транспорте заклеили желтым крестом, сделали дистанцию два метра. В магазинах тоже соблюдают расстояние. Некоторые гостиницы предлагают свои помещения для самоизоляции людям, вернувшимся из-за границы. Ещё отменили бесплатный проезд для пенсионеров, чтобы они меньше ездили по городу и не заражались. Вот только интересно, будет ли восстановлена эта льгота, когда пандемия утихнет…

За нарушение самоизоляции ввели уголовную ответственность до 5 лет тюрьмы или штраф в размере 3000 евро. На одного человека уже возбудили дело за несоблюдение карантина.

Правительство старается поддерживать экономику: предоставляет банковские гарантии, привлекает европейские средства. Наиболее пострадавшим предприятиям распределят два миллиарда евро. Микропредприятия и самозанятые тоже получат помощь до 700 евро. Частная авиакомпания AirBaltic получит от властей большие дотации.

Мне на карантине нескучно. Работаю, читаю книги, занимаюсь спортом, отжимаюсь по 50 раз по 6 подходов.

В такой ситуации надо искать плюсы. Знаете, есть ощущение, что мир меняется. Раньше он обладал какими-то искусственными вызовами. Политики Евросоюза говорили о дискриминации крымских татар в Крыму, осуждали Россию за якобы сбитый «Боинг». Под это выделялись огромные деньги. Теперь понятно, что это всё была пропаганда. Пропадает национализм, пропадает всё наносное. В этом и есть плюсы кризиса.