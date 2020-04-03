Генерал Поклонская предупредила россиян о «незваных гостях»

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3 апреля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото: Telegram-канал депутата

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратила внимание жителей страны на необходимость крайне осторожно относиться к «незваным гостям» в период карантина, введенного в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Соответствующий пост парламентарий разместила в своем Telegram-канале.

Как отметила Поклонская, под видом медиков, соцработников и волонтеров в квартиры могут проникнуть обычные воры.

«Не верьте тем, кто приходит в костюме химзащиты и говорит, что будет обрабатывать вашу квартиру средствами от вируса. Или «почтальонам», которые принесли пенсию. Или «соцработникам» с каким-нибудь опросом. Никого не пускайте в дом!», - написала депутат, имеющая чин госсоветника юстиции 3 класса, который соответствует званию генерал-майора.

Ранее в пятницу сообщалось, что Наталья Поклонская высказалась по поводу судебного иска представителей оппозиции к властям Москвы с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.