Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России превысило четыре тысячи человек

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3 апреля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

По данным на пятницу, 3 апреля, общее число случаев коронавируса COVID-19, зарегистрированных на территории Российской Федерации, превысило четыре тысячи. Это следует из информации, распространенной оперативным штабом по контролю и мониторингу распространения болезни.

В публикации, появившейся в Telegram-канале штаба, говорится, что за минувшие сутки в стране выявили еще 601 пациента с коронавирусом. Общее число заболевших, таким образом, составило 4 149.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в России продлили режим выходных дней в связи с эпидемией COVID-19. Такое решение принял президент Владимир Путин.