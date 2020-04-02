Путин продлил режим нерабочих дней из-за коронавируса до конца апреля

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2 апреля 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Российской Федерации продлен режим нерабочих дней в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом в своем сегодняшнем обращении к гражданам объявил Владимир Путин.

Президент страны сообщил, что данный режим будет действовать до 30 апреля включительно. Путин объяснил принятое решение тем, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.

Ранее в четверг была обнародована официальная информация, согласно которой за минувшие сутки на территории России зарегистрировали 771 новый случай заражения коронавирусом. На данный момент в РФ выявлены 3 548 заболевших. Еще 215 514 человек находятся под наблюдением медицинских специалистов.