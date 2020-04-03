Наталья Поклонская про московских «паразитов», «бэтменов» и адвокатов

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3 апреля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото: Telegram-канал депутата

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала судебный иск, поданный представителями московской оппозиции, с требованием признать незаконным введение режима изоляции в столице. Городские власти приняли это решение в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Поклонская назвала истцов вышедшими из подполья «бэтменами российской оппозиции».

«Меня уже давно не удивляют наглость и неуемное желание прославиться разного рода деятелей, начиная от рядового местного депутата, адвоката, амбициозного студента-блогера и заканчивая целыми докторами исторических или юридических наук. В мире биологии такие особи называются паразитами. Я не говорю, что это плохо. Но в той ситуации, в которой сегодня оказался весь мир, паразитировать — это подло и цинично», - написала парламентарий в своем Telegram.

Она добавила, что после завершения карантина «адвокаты в модных костюмчиках» получат возможность показать «во всей красе свое красноречие в суде и знание всех запятых в законе».

«Вот и слава придет! Я же говорю — прям «бэтмены»! Правда, больше напоминают книжников и фарисеев из Библии», - заключила Наталья Поклонская.

Ранее сообщалось, что депутат на фоне паники из-за коронавируса допустила смерть Евросоюза.