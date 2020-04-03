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Аргументы Недели #Зауглом

Что было в самолете с медпомощью для США и зачем американцы держат оружие наготове

, 19:50 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Что было в самолете с медпомощью для США и зачем американцы держат оружие наготове
фото с Youtube - канала "Зауглом"

Россия помогает всему миру, а себе, видимо, даже не планирует. Карантин карантином, а экономика на грани краха. Зато первого апреля в Нью-Йорке приземлился наш самолет с медпомощью. Что там было? Противогриппозные маски или кое-что поинтереснее? Об этом главред «АН» Андрей УГЛАНОВ побеседовал с советским и американским ученым биохимиком и автором теории «ДНК-генеалогии» Анатолием КЛЁСОВЫМ на своем YouTube-канале #ЗАУГЛОМ.

Улицы в России и США на друг друга сегодня похожи весьма и весьма. Города опустели, а американцы уже держат оружие наготове: боятся возможных грабежей и насилия. На самом деле совсем неспроста.

Мы тем временем пытаемся посмотреть взглядом из Штатов на помощь населению в России и Америке и понять: отменят ли американские власти против нас санкции после такой щедрости Кремля для тех, кого мы вообще-то считаем своим заклятым врагом?

Выясним и то, почему даже проститутки-мужчины в США получают помощи от Трампа в 6 раз больше, чем российские пролетарии, которых упрятали дома, лишив работы и дав 1 МРОТ в кредит. Клёсов, кстати, считает, что все обусловлено совсем неглубоким дном у наших закромов. Страна, говорит, ваша, не накопила столько, чтобы всем обеспечить безбедную жизнь.

А кто виноват? И виноват ли?

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Кстати, нас можно и послушать! Ознакомиться с новыми остроактуальными выпусками программы Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ теперь можно в любое время и в любом месте.

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